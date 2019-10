Changement d’heure : comment (re)trouver le sommeil ?

35% des Belges se plaignent de troubles du sommeil. Et le changement d’heure de ce dimanche 27 octobre ne va pas aider…

Ce dimanche 27 octobre, on passe à l’heure d’hiver. À 3h du matin, les aiguilles reculeront d’une heure, et il sera donc 2h. La nuit tombera plus tôt… mais on pourra rester une heure de plus sous la couette !

Est-ce synonyme de “plus de sommeil” ? Pas si sûr. Il a été démontré que les changements d’heure – qui se produisent actuellement deux fois par an – perturbent notre horloge biologique.

L’heure à laquelle on se couche serait plus importante qu’on ne le pense

En changeant les habitudes de sommeil et d’éveil de souris de laboratoires par exemple, des chercheurs ont noté une dégradation de la qualité de leur sommeil… même si elles rattrapaient les heures perdues le lendemain. Ce changement avait aussi des effets néfastes sur leur réponse immunitaire, les rendant plus susceptibles aux maladies, à en croire les résultats parus dans la revue Brain, Behavior and Immunity.

35% des Belges se plaignent de troubles du sommeil

Heureusement, ce mercredi 30 octobre, Laurent Mathieu se penchera sur le manque de sommeil dans “Questions à la Une”. Vous savez, quand on se tourne et se retourne dans son lit jusqu’à en perdre patience (ce qui peut notamment arriver lorsqu’on est "forcé" à aller dormir une heure plus tôt après le changement d’heure) ?

Rien qu’en Belgique, nous sommes plus de 35% à nous plaindre des troubles du sommeil. Or, le sommeil est vital, essentiel dans notre existence. C’est un moment sans lequel la vie ne pourrait exister.

► Mais alors, comment faire pour retrouver le sommeil ? Réponse dans “Questions à la Une”, ce mercredi 30 octobre, dès 20h20 sur la Une. Et en attendant, pourquoi ne pas tester la micro-sieste pour tenir le coup ?