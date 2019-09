Appel à témoins: les pensionnés en Belgique

Dans le cadre d’un reportage de Questions à la une sur la situation des pensionnés, nous recherchons vos témoignages. Un pensionné sur 6 vit sous le seuil de la pauvreté, une situation inquiétante et interpellante. Comment fait-on pour s’en sortir alors que l’on est plus censé travailler ? Pour payer son loyer, ses soins de santé, ses déplacements ? Près de 17 % de pensionnés vivent en état de pauvreté en Belgique. Ils vivent avec moins de 1200 euros. Quelles sont les problèmes qu’ils rencontrent, comment réagissent-ils ? Quelles sont les solutions – lorsque c’est encore possible – qu’ils mettent en oeuvre pour s’en sortir ?

Vous êtes pensionné et avez du mal à finir les fins de mois ? Vous devez encore travailler, déclaré ou au noir, pour pouvoir vivre décemment alors que vous pensiez en avoir fini avec le monde du travail ?

Vous vous êtes exilé à l’étranger parce que le montant de votre pension ne vous permet pas de vivre en Belgique ?

Vous êtes une femme pensionnée et vous estimez que votre pension est moins élevée que celle des hommes ? Vous vous sentez discriminée ?

Vous avez des problèmes à trouver un logement ? Vous être propriétaire de votre logement et vous avez aussi du mal à vivre décemment ? Vous désirez, ou un de vos proches, aller en maison de repos mais n’en avez pas les moyens ?

Vous estimez que l’on vous discrimine en raison de votre âge, pour un prêt, un logement, une voiture ?

Vous devez choisir entre vos soins de santé et bien vous nourrir ou payer vos factures ?

Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à compléter le formulaire ci-dessous et nous vous recontacterons: