Tombe la neige ! Quand la neige s’invite dans les chansons de Salvatore Adamo.

Pour Salvatore Adamo, ces instants joyeux sont inoubliables :" C’était vraiment un moment dont on se réjouissait. A cet âge-là, on ne pense pas qu’il y a des gens qui en souffrent, qui sont dans le froid. Nous, on en profitait et on jouait même au football dans la neige jusqu’à l’âge de 18 ans. Il y avait une euphorie en plus quand on se roulait dans la neige. C’était joyeux ! ".

La neige, Salvatore Adamo, s’en inspirera pour écrire à 18 ans, une de ses plus grandes chansons : Tombe la neige. Une chanson, sortie durant l’été 1963, inspirée par une histoire personnelle : " Je devais avoir un rendez-vous avec ma petite amie de l’époque et la neige a fait qu’elle n’est pas venue. A 18 ans et surtout qu’on est sicilien, on a tendance à un peu exagérer les choses et j’en ai fait un drame. Mais peut-être que la mélodie ou l’ambiance me vient d’une chanson apprise quand j’étais élève de Monsieur Cousteau à l’école Saint-Hubert. Si j’avais vécu au Québec, je n’aurais sans doute pas écrit la chanson parce qu’ils sont très bien équipés pour la neige et donc, il n’y a pas de rendez-vous manqués à cause de la neige au Québec ".

Même si la neige laisse de beaux souvenirs à Salvatore Adamo, elle lui a parfois joué des tours.

" Une fois, j’étais à Montréal, je devais chanter à Ottawa le soir. Lorsque je me réveille, je m’aperçois qu’il y a une tempête de neige et que tout est bloqué. L’organisateur qui devait m’emmener à Ottawa me précise qu’on ne pourra pas y aller et je suppose qu’il a averti l’organisateur local. A un moment donné, on m’appelle et on me dit mais de manière assez agressive : " vous allez vous dépêcher ! ". Mais, il y a une tempête de neige ! Et là, on me répond qu’à Ottawa, il n’y a pas de neige. L’organisateur pensait que j’avais annulé sur un coup de tête. Ça, ça arrive au Québec ! ".