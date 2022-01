Sparkoh ! : apprendre les sciences en s’amusant

Au parc d’aventures scientifiques de Frameries , la science devient un jeu d’enfants. Elle est simple, attractive, ludique, pédagogique. Le temps d’une visite, elle devient accessible à tous, petits et grands.

C’est reparti pour un trimestre ! Et pour oublier les mesures COVID, rien de tel pour nos enfants que de s’immerger dans un monde fascinant . Qui a dit que les sciences c’était compliqué ? Pas besoin d’être de petits "Einstein" pour apprendre et comprendre comment cela fonctionne.

Fondé, il y a près de 21 ans, le PASS a changé de nom il y a quelques mois et s’appelle aujourd’hui SPARKOH !

"SPARK" fait référence à différents mots comme étincelle, brillant, savoir ou encore étinceler.

Le "OH ! ", c’est bien entendu l’étonnement, la surprise ou l’émerveillement.

Et c’est vrai que d’emblée, on est déjà séduit en entrant sur le site. Le lieu est majestueux et atypique car il faut dire que nous nous trouvons ici sur le site de l’ancien charbonnage de Crachet-Picquery. Un lieu chargé d’histoire.

La vocation est de proposer aux visiteurs des expos et ateliers ludiques et pédagogiques. Vivre une expérience et susciter des émotions à travers la découverte. Nous avons déjà évoqué la très belle exposition sur le climat : Geodynamic.