"Quel Temps" : émission spéciale inondations

Personne n’a oublié les images des terribles inondations que le pays a connues il y a 3 mois maintenant. Aujourd’hui encore, des milliers de personnes subissent les conséquences de cette catastrophe sans précédent. L’équipe de Quel Temps s’est penchée sur le sujet et vous propose une émission exceptionnelle ce mercredi 13 octobre, journée internationale de prévention des catastrophes naturelles, vers 12h25 avec Stéphane Piedboeuf.

6 grandes questions abordées

On se pose encore aujourd’hui beaucoup de questions par rapport à ces inondations de la mi-juillet. L’équipe de Quel Temps a voulu apporter un éclairage, permettre de mieux appréhender la situation. L’émission va s’articuler autour de plusieurs questions pour vraiment approfondir les choses de manière concrète. Quelles sont les conditions météo qui ont provoqué ces inondations ? Quel rôle peut avoir le relief sur les précipitations ?

Qu’est-ce que le ruissellement et pourquoi a-t-il été aussi important lors des inondations de la mi-juillet. Toutes les inondations se ressemblent-elles, qu’en est-il du débit ? Pourquoi a-t-on vu des volumes d’eau aussi importants et aussi dévastateurs déferler dans les rues et tout emporter sur leur passage. Et enfin quels aménagements pourraient éviter de telles situations ?

Un studio créé spécialement pour l’émission

L’émission quotidienne de Quel Temps est enregistrée depuis les studios de Dreamwall à Marcinelle dans un décor virtuel, sur le fameux fond vert comme pour la météo. Une technologie bien connue du grand public. L’émission spéciale va aller encore plus loin dans l’exploitation de cette technologie. Grâce au savoir-faire des équipes de Dreamwall, un studio a été spécialement conçu pour l’occasion, un studio virtuel qui inclut une " fosse à modélisation " qui va permettre de faire apparaître un flanc de vallée en 3 dimensions, des cartes météo avec les radars de précipitations. Un outil précieux pour mieux visualiser et comprendre ce qu’il s’est passé en juillet dernier. Il s’agit là, d’un décor et d’une immersion en 3D encore jamais vus dans une émission de télévision à la RTBF. Avec des images époustouflantes de réalité, comme, par exemple, le barrage d’Eupen entièrement modélisé en 3D.

Un appui scientifique

Cette émission est le résultat de nombreuses heures de recherches et de documentations auprès des spécialistes en la matière. C’est aussi le fruit d’une collaboration avec le laboratoire météo et climatologie de l’Université de Liège. Partenaire régulier, il a pu, ici, apporter son éclairage et une relecture des différentes séquences de l’émission. Autrement dit, des infos claires et précises communiquées dans Quel Temps Spécial Inondations ce mercredi 13 octobre à 12h25 sur La Une.

Une plateforme d’entraide et de soutien.​​​​​​​

C’est aussi l’occasion de rappeler que les besoins n’ont pas diminué en ce qui concerne les sinistrés de ces inondations. Pire, avec le refroidissement dû à l’automne et l’hiver qui s’approche, la situation va devenir plus critique encore pour certains. La plateforme #ensemblesolidaires (https://ensemblesolidaires.be/) permet de mettre en relation les besoins et les propositions d’aide. C’est, là aussi, un outil essentiel pour que la solidarité joue son rôle le plus efficacement possible.