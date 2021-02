Quel Temps ! : édition spéciale consacrée à l'offensive hivernale

Avec l'offensive hivernale que nous connaissons depuis le début de la semaine et la baisse vertigineuse des températures qui en résulte, l'équipe de Quel Temps a décider de passer en édition spéciale et d'aller à la rencontre de ceux que le froid touche le plus.

C'est dans la région du Centre, à Marchienne au Pont où Le Rebond a délocalisé ses infrastructures. Avec le Covid, les bâtiments de la structure d'accueil n'étaient plus adaptés, ils se sont donc installés dans un bâtiment communal plus spacieux et plus conformes aux normes sanitaires particulières. Ici on accueille, on réchauffe, on accompagne et, au besoin, on soigne ceux qui sont à la rue et qui n'ont nulle part où aller en journée.

Jonathan Bradfer rencontrera Sophie Crapez, coordinnatrice de l'ASBL, qui nous expliquera en quoi un coup de froid comme celui que nous vivons impacte le travail fourni au Rebond.

Epandeurs, les contraintes d'un métier

Nous prendrons ensuite la route, car qui dit gel, dit souvent routes dangereuses ! Olivier Evrard a passé la nuit à bord d'une épandeuse pour suivre le travail de ceux qui travaillent lorsque nous dormons pour assurer notre sécurité une fois le matin arrivé.

Froid et hypothermie : rencontre avec un pompier

Ce froid, nous le ressentons tous et avec températures ressenties qui avoisinent les -20°C ces derniers jours, le corps peut passer en hypothermie. Le Major Méan est pompier et porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est, il nous expliquera comment détecter les signes d'une hypothermie, comment venir en aide à quelqu'un qui en est atteint mais aussi...comment s'en prémunir.

Quel Temps plonge au cœur de la vague de froid aujourd'hui à 12h40, en télé, sur La Une.