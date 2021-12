Les Carnets Nature : nourrir les oiseaux en hiver

Avec la rudesse hivernale, les oiseaux trouvent difficilement de la nourriture. Il n’y a plus d’insectes, les nuits sont longues, les journées sont courtes : ils sont affamés le matin et cherchent activement de quoi se sustenter.

différentes graines pour différentes espèces d'oiseaux © getty

Il faut penser à varier l’alimentation.

Veillez à utiliser des graines variées (grains de céréales, arachides, tournesols, etc.) et à les répartir en différents endroits afin d’attirer un maximum d’espèces : jeter des graines au sol pour les pinsons et les moineaux, suspendre des silos et des boules de graisse pour les mésanges (hors de portée des prédateurs, par exemple sur une branche souple). Vous pouvez mettre aussi des noix, des pommes, etc.

Mais il faut également éviter les excès. En effet, l’accumulation de graines moisies peut propager des maladies.