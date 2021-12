Le brouillard : entre beauté et danger

Extrait de Quel temps! - Différence entre brume et brouillard (198/260) - 06/12/2021 Quelle est la différence entre brume et brouillard?

Si le brouillard nous plonge dans une ambiance cotonneuse au lever du jour, il peut aussi nous donner de belles images. Notamment quand le soleil pointe le nez et commence à jouer avec les volutes. Il suffit de quelques rayons pour que les paysages, qu’ils soient urbains, ruraux ou forestiers, prennent un aspect magique. Vous êtes nombreux, chaque jour, à poster vos plus belles photos sur notre groupe Facebook Météo RTBF – Ciel partagé.

S’il fait le bonheur des photographes professionnels et amateurs, il est aussi le cauchemar des automobilistes. Car quand la visibilité est très réduite, le danger est bien présent sur les routes. Même si vous êtes bon conducteur, vous n’êtes pas responsable du comportement des autres. Il faut donc redoubler de vigilance et quelques conseils importants sont à prendre en compte.

- Allumez vos feux de croisement et non vos feux de route. La tentation peut être grande mais vos "gros phares" se réfléchiront sur le brouillard et réduiront encore plus votre visibilité au lieu de l’améliorer. Et, de surcroît, ils peuvent éblouir les conducteurs venant en contresens.

- Allumez vos feux antibrouillard lorsque la visibilité est inférieure à 100m et non au moindre signe de brume. Sur les autoroutes belges, pour vous donner un point de repère, cela équivaut plus ou moins à 5 poteaux lumineux.

- Éteignez vos feux antibrouillard lorsque le brouillard se lève, même si c’est temporaire car ces feux sont puissants et si la visibilité se rétablit, ils peuvent éblouir les autres automobilistes.

- Réduisez votre vitesse et allongez les distances de sécurité. Cela vous permettra d’anticiper le comportement des autres conducteurs.