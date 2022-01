Le boudin vert de Noël : une tradition à Orp-Jauche

© Marie-Pierre Mouligneau

L’origine du boudin au chou remonterait au Moyen-Âge. À l’époque, chaque ferme avait un cochon et quand on finissait par le tuer, amis et famille venaient faire "ripaille". Pour colorer le boudin on y a ajouté du chou vert puis du chou frisé pour lui donner plus de goût. Certains racontent qu’en 1830 des troupes wallonnes en route vers Bruxelles se reposèrent à Orp. Les habitants du village leur ont préparé des mètres de boudin vert.

On le mange chaud, ou froid sur une bonne tartine accompagnée de la bière locale. Et comme on dit dans le coin une fois la première bouchée avalée "C’ènn’è !" en français "Cela en est" et c’en est du bon. C’est d’ailleurs le cri de guerre de la confrérie des Mougneux d’Vète Trëpe "qui a été fondée en 1981 à Orp-Le grand. La confrérie des mangeurs de boudins verts.