La météo et "Quel Temps" font peau neuve !

Un vent de nouveautés souffle sur les émissions "La météo" et sur "Quel Temps !" : la météo de la RTBF se réinvente afin d’informer au mieux son public dans un environnement totalement dynamique !

Un nouveau décor, une météo plus détaillée et des particularités locales mieux intégrées… Le but est simple : mettre en place une météo qui va raconter quelque chose mais qui va également offrir des informations qui n'existaient pas auparavant pour être encore plus proches de vous ! Nous aurons maintenant la possibilité, ce n'était pas le cas auparavant, de fournir un zoom détaillé des températures au niveau provincial, de quoi mettre en évidence certaines particularités locales.

Le décor du studio s’adaptera au temps prévu, de la forêt ardennaise aux bords de la Mer du Nord en passant par le centre du pays. Un outil performant pour une meilleure compréhension mais aussi pour plus d’échanges avec le public et une immersion complète qui se rapprochera au plus près de la nature.

Le design global sera aussi plus simple, plus épuré et plus simple que ce qu'il était auparavant, l'occasion, encore une fois, de mieux percevoir et comprendre le temps qu'il fera!