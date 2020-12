Jonathan Bradfer présentera l’émission "Quel Temps !"

Notre journaliste globe-trotter nous fera découvrir les coulisses du climat en Belgique et à l’autre bout du monde. Des changements climatiques aux énergies renouvelables, toutes les questions scientifiques seront abordées. Jonathan assurera également des reportages sur le terrain, à la rencontre d’acteurs et actrices du changement positif en Belgique.

De son retour sur nos antennes pour nous faire partager ses passions, Jonathan déclare : "Je suis très heureux de la confiance qui m’est témoignée. Assurer la succession de Nicolas-Xavier Ladouce à la tête de cette émission qui s’est imposée au quotidien sur La Une est un super challenge à relever. Le développement durable, le changement climatique, les innombrables démarches citoyennes positives aux quatre coins de la planète et en Belgique sont au cœur de ma démarche professionnelle depuis plus de trois ans. Je collaborais déjà régulièrement pour l’émission Quel Temps depuis la Belgique ou l’étranger, c’est donc un peu comme si je rejoignais la famille. Je suis très heureux par ailleurs de pouvoir continuer les reportages sur le terrain à la rencontre de Belges porteurs de projets positifs dans une série de reportage intitulée Le champ des possibles. Ce projet que je développe depuis quelques semaines sera également sur antenne tous les vendredis sur Vivacité et sur différents réseaux sociaux."

Quel temps !, à partir du 4 janvier sur La Une !