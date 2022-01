Inondations : la Wallonie sous eaux, c’était il y a déjà 6 mois

Si beaucoup voudraient oublier cette tragédie, il est de notre devoir d’en garder une trace pour les générations à venir. Il est important aussi de chercher à comprendre, d’analyser le pourquoi du comment et d’en tirer les enseignements pour que plus jamais cela ne se reproduise.

En ce 13 janvier 2022 , cela fait exactement six mois que le ciel s’abattait sur nos têtes. La plus grosse crue du siècle diront les uns, la pire inondation de tous les temps penseront les autres. Toujours est-il que ces inondations particulièrement meurtrières laisseront des traces et marqueront pour longtemps nos esprits.

© Philippe Muraille

Le Service Public de Wallonie invite la population, vous invite à témoigner, à conserver et à transmettre vos photos, vos vidéos, vos documents ou vos commentaires.

Ces données seront précieusement conservées et étudiées. Elles permettront notamment de cartographier les périmètres des zones touchées. Elles apporteront des précisions sur l’importance des dégâts et aideront aussi les experts et les scientifiques à comprendre et à proposer des solutions.

Les experts et le commissariat spécial à la reconstruction, le service public de Wallonie et l’Université de Liège les analyseront également.