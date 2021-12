Hiver : comment protéger ses canalisations ?

L’hiver météorologique a débuté et, on le sent, les températures baissent. Durant la nuit, les températures ont déjà plongé, parfois très largement, sous la barre du zéro degré.

Et quand le froid mord… il peut mordre fort et mettre à mal certaines de nos installations. La plomberie est souvent la première à souffrir des affres de l’hiver.

Il y a pourtant des gestes simples à adopter pour protéger notre tuyauterie.