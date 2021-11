Espace : les autoroutes belges bien visibles

Vous avez certainement déjà entendu cette phrase : les autoroutes belges sont visibles depuis l’espace. En effet, l’éclairage orangé produit par les lampes au sodium est, en effet, caractéristique de nos routes et autoroutes.

Si l’on pouvait croire à une légende, l’info a été confirmée par Thomas Pesquet. L’astronaute français a passé un peu plus de 6 mois à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS) et, durant son séjour, il a eu l’occasion de faire plusieurs fois le tour de la Terre.

Peu avant son retour, il a photographié la Belgique et posté sa photo sur Twitter avec cette légende : "De nuit on reconnaît presque mieux les pays : la #Belgique et ses routes semblent jaunes, l’Allemagne a des lumières + bleutées #Europe".

Mais le changement est amorcé. La SOFICO est en charge du remplacement des lumières de nos routes. Héloïse Winandy, porte-parole de la SOFICO, nous a expliqué le plan lumière 4.0.