Concours - Vos places pour l'expo Quel Temps à Ostende

Tout cet été, la météo fait son show au Kurzaal à Ostende dans une exposition familiale et interactive : Quel Temps – Meer Weer. Lors de votre visite vous pourrez vous mettre en scène dans des décors qui décoiffent mais aussi pédaler pour produire de l’énergie et bien entendu en apprendre toujours plus sur les phénomènes météorologiques et sur notre climat.

Activité phare dans l’expo : présenter votre propre bulletin météo télévisé dans les décors virtuels de la RTBF. Une expérience qui pourrait bien faire de vous une star car il vous suffira d’enregistrer votre bulletin de météo et de nous l’envoyer... et l’un des visiteurs de cet été sera sélectionné pour présenter un véritable bulletin météo dans nos studios météo à la fin de l’été ! Vous êtes confiant ? Vous êtes motivé ? N’hésitez plus ! Allez visiter Quel Temps – Meer Weer le jour de votre choix entre 11h et 18h. Vous avez jusqu’au 29 août et on vous offre vos places !

Tirage au sort le lundi 09 août.