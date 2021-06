Concours - Vos abonnements pour Pairi Daiza avec Quel Temps !

L'équipe de Quel Temps et Pairi Daiza vous offrent vos abonnements Gold pour Pairi Daiza ! En jeu aujourd'hui : un pack comprenant deux abonnements gold "Adultes" et deux abonnements gold "Enfants" valables du 20 mars au 11 novembre 2021 et du 18 décembre 2021 au 9 janvier 2022 !

N'oubliez pas qu'au vu des conditions sanitaires actuelles vous devez obligatoirement "transformer" votre bon cadeau et réserver avant de vous rendre sur le site de Pairi Daiza !

Tirage au sort ce jeudi 17 juin !

Si vous voulez tenter votre chance, il suffit de répondre à la question suivante :