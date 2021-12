Comment chouchouter ses plantes en hiver

© Tous droits réservés

Les plantes vivaces de votre jardin, elles, affronteront le froid de l’hiver. Le gel, la neige, le vent… et les éléments peuvent se déchaîner certaines années.

Celles qui acceptent le froid… mais pas trop !

Ce sont souvent des plantes, des arbres ou des arbustes qui viennent de contrées plus chaudes. On retrouve parmi elles les oliviers, les citronniers, les orangers (et tous les agrumes en général), les bananiers, les palmiers, etc. On préférera les rentrer avant les gelées car ces plantes ne sont pas "équipées" pour affronter nos hivers.

Avant de les mettre à l’abri, pensez à vérifier qu’elle n’est pas infestée de pucerons ou de cochenilles. Si c’est le cas, traitez-la et mettez-la en quarantaine avant de la placer avec les autres. Éliminez également toutes les feuilles sèches et pourrissantes. Cessez aussi de l’arroser quelques jours avant de la rentrer afin d’aider la plante à endurcir ses tiges.

Si ces plantes ne sont pas en pot mais en pleine terre, il est indispensable de pailler leur pied et de les protéger d’un voile.