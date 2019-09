Ce n'est qu'un au revoir pour Marie-Pierre Mouligneau !

Cela fait 26 ans que Marie-Pierre Mouligneau vous parle de la pluie et du beau temps, via le petit écran interposé. Aujourd’hui, c’est le d ernier bulletin météo de sa carrière en télévision . Une page se tourne pour cette passionnée de météo mais c’est pour mieux en écrire une nouvelle.

La météo : un rêve inaccessible ?

Jules Metz - © Tous droits réservés

Passionnée de radio, Marie-Pierre a animé plusieurs émissions comme "Top 50 et bonbons menthe" avec son complice de toujours Adrien Joveneau, et puis "Appelez, on est là !" ou encore "Les Arsouilles". C’est à la radio qu’elle a eu la chance de rencontrer celui qui allait marquer un tournant dans sa carrière professionnelle : Jules Metz, le monsieur météo de la RTBF. Pour la petite histoire, il était originaire de Neufchâteau comme la grand-mère de Marie-Pierre qui avait d’ailleurs été sa baby-sitter.

"Pour moi, présenter la météo était un rêve inaccessible. Jules m’a convaincue que rien n’était impossible pour qui le voulait vraiment et j’ai dès lors postulé au service concerné. La productrice, en place à l’époque, m’a d’abord dit "Jeune fille, on ne devient pas présentatrice météo comme cela, vous rêvez."

Quelques mois plus tard, elle m’a recontactée. Deux présentateurs de son équipe partaient. Elle avait besoin de quelqu’un de toute urgence. Bref, j’étais là au bon moment. Tout est allé ensuite très vite. La formation au Wing météo, les essais en studio et les premiers bulletins météo. Il a fallu apprendre à travailler sans prompteur, et pour moi qui avais une mauvaise mémoire, l’exercice s’annonçait difficile.

J’ai adoré raconter, vulgariser, expliquer, jongler avec les anticyclones et les dépressions. Ma formation d’enseignante m’a été, à cet égard, très utile. Aller parler de mon métier et du changement climatique dans les écoles, rencontrer les présentateurs du monde entier au Forum annuel de la météo à Paris et faire découvrir notre studio au Roi Albert et à la Reine Paola, très intrigués par le fond vert, a été un vrai plaisir.