Veau, pommes de terre rôties et sauce au poivre

Cette semaine, Leslie est de retour avec 5 nouvelles idées pour vos repas à la maison. Le plat de ce jour, c’est d’abord sa sauce… Riche, certes, mais qui accompagne magnifiquement n’importe quelle viande. Leslie vous invite à l’essayer, et peut-être à l’adopter…

Le veau, une tradition européenne

On a tellement l’habitude de la voir sur nos étals et d’en consommer c à l’occasion chez nous, qu’on n’imagine pas vraiment que la viande de veau s’avère plutôt méconnue en dehors du vieux continent.

Chez nous, le veau a donné naissance à des recettes clairement associées à notre culture culinaire : blanquette, escalopes, osso-buco et bien d’autres.

Saviez-vous que, essentiellement élevés aux Pays-Bas, en France, en Italie et en Belgique (ces pays représentent 86% de la production européenne), les veaux sont surtout consommés en France, en Italie et en Belgique ?

Et la France produit, à elle seule, ⅓ de ce volume et se place au premier rang mondial en matière de consommation.

Aujourd’hui, l’Europe a décidé de soutenir cette production en soulignant l’exigence de la filière européenne et ses bonnes pratiques qui passent par le respect de normes strictes en matière de sécurité alimentaire, de traçabilité, d’authenticité, d’étiquetage, de nutrition et de respect de l’environnement. La filière s’inscrit dans une approche durable, garante de qualité, de goût et de diversité.

Info non négligeable : la filière génère quelque 25.000 emplois dans les 4 pays principaux producteurs.