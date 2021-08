Umami : la saveur en plus

L’umami… On en parle de plus en plus. On l’appelle la cinquième saveur. Et pour les palais occidentaux, elle paraît un peu mystérieuse. Car si nous reconnaissons sans difficulté ce qui est salé, sucré, acide ou amer, lorsqu’on nous parle d’umami, nous sommes, pour la plupart, incapables de l’identifier. Pourtant, cette saveur est présente dans beaucoup de nos aliments et de nos plats.

Quand Leslie ajoute du bouillon, récupère les sucs de cuisson d’une viande ou fait fondre oignons et échalotes en début de recette pour plus de goût, de goût, de goût, c’est l’umami qu’elle traque et va révéler.

Présent partout

Cette saveur, très présente dans la cuisine japonaise fait aussi partie de celles qui font nos bons petits plats, mais nous n’avons pas appris à l’identifier et à la reconnaître dans nos assiettes. Les quatre saveurs que nous identifions d’emblée ont été décrites dès l’Antiquité par les philosophes grecs, mais il a fallu attendre le début du XXe siècle et les travaux d’un chimiste japonais, Kikunae Ikeda, pour cerner le mystérieux umami. La composante principale de ce goût est le glutamate, un acide aminé présent dans toutes les protéines végétales et animales. C’est pourquoi les produits naturellement riches en protéines, comme les viandes, sont sources d’umami. Sont aussi connus comme riches en umami, le parmesan (et d’autres fromages vieillis), le thon, les morilles, le poulet, les olives, les produits laitiers, les viandes, les poissons, les crustacés (crevettes et crabe en particulier), les huîtres, le jambon cru ou l’algue kombu qui est très iodée.

Pourquoi au Japon ?

Selon certaines sources, c’est la prédominance du régime végétarien lié à la pratique du bouddhisme qui est à l’origine de la connaissance de l’umami par les Japonais. Dans nos contrées, lorsque nous voulons ajouter du goût à un plat, on utilise des fonds de sauce qui sont souvent à base de viande, ou des bouillons. Dans la cuisine végétarienne, les Japonais ont aussi cherché à obtenir cet effet, mais sans utiliser de protéines animales. Ils ont ainsi mis au point des produits comme la sauce soja ou le miso, qui possèdent cette saveur caractéristique et profonde issue de la fermentation du soja qui est très riche en protéines.

Cuisiner pour développer l’umami

Particularité de cette saveur : pour se développer, elle doit être travaillée. Car elle se révèle quand les produits ont subi certaines transformations. Par exemple, la sauce tomate sera plus riche en umami qu’une tomate fraîche. Séchage, maturation, fermentation, longs mijotages… Tout ce que l’homme a pu mettre au point comme techniques culinaires pour donner du goût à ses aliments en concentrant les matières leur confère au final cette saveur que l’on trouve aussi dans les produits iodés. A titre d’exemple de mets particulièrement "umamiesques", on peut citer les poissons séchés, les bouillons de viande ou le miso, cette pâte de soja fermentée japonaise, mais aussi des préparations comme l’osso bucco longuement mijoté ou la moussaka, surtout si les tomates qui ont servi pour préparer sa sauce étaient bien mûres et que leur saveur a pu se concentrer pendant une longue cuisson.

Pas simple à décrire

Voire impossible… Même au Japon, certains peinent à définir la saveur de l’umami et diront simplement que " c’est ce qui est bon ", ou " ce qui fait saliver ". Mais encore ? Isoler l’umami n’est pas facile parce que le sucré, l’acide, le salé ou l’amer apparaissent souvent en premier plan, tandis que l’umami est plutôt une saveur de fond qui se caractérise par sa profondeur, sa longueur en bouche et sa rondeur.

Ajouter de l’umami, simplement

En réalité, dans beaucoup des plats que nous préparons au quotidien, cette saveur est présente, même si nous n’avons pas eu l’habitude de la nommer ainsi. Et on peut la renforcer sans grande difficulté. Des techniques existent pour augmenter l’umami dans les plats. Et elles sont très simples. La première consiste à faire revenir les aliments, en particulier les légumes qui constituent la base de bon nombre de recettes à travers le monde : faire revenir ou rissoler un oignon, puis d’autres légumes (dont des champignons naturellement riches en protéines et donc en umami) dans un peu de matière grasse va donner une saveur profonde au plat. Deuxième astuce : choisir des recettes qui doivent ou peuvent mijoter longtemps, comme les ragoûts, certaines soupes ou sauces. La troisième consiste à mouiller une préparation avec un jus riche en protéines comme les jus de viande et crustacés, les fumets de poisson et autres bouillons, surtout s’ils sont faits maison, s’ils ont mijoté longtemps et si, à la base, on a pris le temps de faire revenir les légumes dans un peu d’huile pour en exprimer un maximum de goût. Un exemple ? La carbonnade de joue de porc que Leslie propose sur son site… N’hésitez pas à la tester !

