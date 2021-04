Œufs, tomates et feta... La chakchouka, c'est ça !

Si le nom vous est inconnu, ce plat répond à tous les critères de choix de "Qu’est-ce qu’on mange ce soir ?" : rapide à préparer, hyper facile à réussir et très bon marché.

Et ce défi qui n’a rien de culinaire, elle le relève avec brio en prononçant le vrai nom de cette recette maghrébine presque sans hésitation : voici la “chakchouka”.

Cette recette d’œufs cuits dans une compotée de légumes correspond à un plat bien connu de la cuisine maghrébine connue sous le nom de chakchouka, tchektchouka, tchoukchouka ou tchoutchouka qui est une sorte de poêlée de poivrons ou de piments verts ou rouges, tomates et oignons et à laquelle, à la fin, s’ajoutent des œufs.

On peut confectionner ce plat de différentes façons : selon les variantes, les œufs sont juste cassés sur la préparation et cuisent entiers en surface, en gardant un jaune plus ou moins coulant, mais certains cuistots préfèrent les brouiller.

Dans la version de Leslie pour ce soir, avec l’ajout de feta, on peut dire qu’on se rapproche de la version grecque de ce plat qui porte alors un autre nom : on l’y appelle strapatsada ou strapatso. C’est un mets populaire et économique que l’on retrouve dans de nombreuses régions de Grèce, dont le Péloponnèse.