Tagliatelle, butternut, Cacciatora AOP et beurre de sauge

Si vous n’avez jamais goûté au beurre de sauge, ce soir, vous risquez de vivre une révélation. La touche aromatique et gourmande choisie par Leslie pour cette recette qui met en valeur une charcuterie italienne fait toute la différence.

Le terme de " Salame Cacciatore " et ses variantes (Cacciatore italiano, saucisson du chasseur italien), désigne les saucissons secs de petite taille, tels que les chasseurs emportent dans leur sacoche, comme en-cas.

Tradition et certification

L’origine des “salami dei cacciatori” remonterait aux Étrusques, soit à plus de vingt siècles. Lors des battues, les chasseurs en emportaient avec eux dans leur besace, avec du pain.

Les principales caractéristiques des Salamini Italiani alla Cacciatora AOP sont liées à la certification de l’appellation d’origine protégée : ils sont produits à partir de matières premières exclusivement italiennes et dans le respect intégral de la recette traditionnelle héritée de ces saucissons de chasseurs.

Pour les fabriquer, on utilise exclusivement des morceaux nobles de viande de porc, du sel, du poivre et traditionnellement une pincée d’ail, mais jamais de fortes épices.

Leur poids moyen se situe entre 200 et 350 grammes, leur forme est légèrement courbée et, une fois coupé, la tranche présente une couleur rouge rubis uniforme, avec des grains de gras bien répartis. Le goût est doux et délicat, jamais acide.