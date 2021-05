Spaghetti vongole

Plat typique de la cuisine napolitaine, généralement servi avec des spaghetti, Les pâtes aux vongole sont préparées avec ces coquillages bivalves abritant des mollusques comestibles et qui sont pêchés le long des côtes de l’Adriatique et ressemblent à la palourde.

Ces vongole font partie d’une vaste famille peuplant toutes les mers du globe. On évalue à environ 2000 le nombre d’espèces de palourdes connues. Comme tous les mollusques, elles sont consommées par les habitants des régions côtières de la planète depuis les temps préhistoriques.

Sur la côte Atlantique, les Amérindiens en préparaient de telles quantités qu’on a trouvé, en certains endroits, des monticules de coquilles de dix mètres de haut. Chez les peuplades de la Nouvelle-Angleterre, le repas de palourdes était préparé durant un rituel destiné à honorer les Anciens.

Quant aux coquilles vides, elles servaient d’outils, d’ornements ou de monnaie.

Certaines espèces, telle la palourde de mer (ou quahog nordique) qui fréquente les eaux de l’Atlantique, atteignent l’âge vénérable de 200 ans. D’autres, dans le Pacifique, sont dotées d’un pied long d’un mètre, ce qui leur permet de s’enfoncer profondément dans la vase et de se mettre à l’abri des pêcheurs. D’autres encore, tel le tridacne géant (ou bénitier géant) dans le sud du Pacifique et de l’océan Indien, peuvent peser 250 kg et nourrir un village entier pendant plusieurs semaines.

La chaudrée

En France et en Angleterre, au cours des XVIe et XVIIe siècles, les villageois attendaient le retour des pêcheurs munis de " chaudières " qui devaient recevoir leur quote-part de la récolte marine. Les femmes les cuisinaient ensuite pour la collectivité, sous la forme d’énormes chaudrées. D’où le nom de ce plat culte et de son équivalent anglais chowder.

Les colons immigrés aux États-Unis et au Canada ont perpétué la tradition, et la chaudrée est devenue un incontournable de la cuisine des régions côtières du Nouveau Monde. À la fin du XVIIe siècle, on en connaissait plus d’une cinquantaine de recettes. Dans ces plats entraient les prises de poissons et de mollusques du jour, des oignons et du porc, le tout placé en couches successives dans la casserole, et immanquablement assaisonné de persil, de marjolaine, de sarriette et de thym.

La demande pour la palourde ne cessant de croître, on a commencé à la cultiver, il y a 20 ou 30 ans. Dans ce type d’élevage, que l’on appelle "vénériculture", les adultes sont gardés dans des écloseries et sont nourris de phytoplancton. Les larves issues des œufs se fixent sur des supports où on les récolte pour les "semer" ensuite dans le sable des zones qui se découvrent pour des périodes plus ou moins longues entre deux marées. Au bout de deux ou trois ans, les palourdes sont prêtes à être ramassées.