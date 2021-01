Spaghetti aux scampis

Un classique de nos restaurants italiens : l’association des pâtes et des fruits de mer connaît pourtant de nombreuses variantes et presque autant de recettes que d’enseignes… Leslie n’a pas pu résister à la tentation de partager sa recette aux accents du sud.

Dans tous les restaurants italiens de nos régions (ou presque), la carte propose un plat de pâtes aux scampis ou aux fruits de mer. Et la Wallonie n’est pas une exception. Outre-Atlantique où le “Lobster” (homard) fait les beaux jours des pêcheurs de la côte est, on le propose volontiers accompagné de pâtes. Et on ne saurait oublier les recettes asiatiques où les nouilles se parent de crustacés de toutes tailles.

En Italie, il arrive aussi qu’on cuisine les scampis avec les pâtes. C’est notamment le cas en Campanie où ce plat de pâtes est connu sous le nom de pasta allo scoglio, ce qui signifie “pâtes au rocher". Pour la bonne raison qu’il met en valeur les habitants des rochers marins : les mollusques et les crustacés. Les variantes de ce plat sont très nombreuses, mais si on y trouve des crustacés, les ingrédients les plus prisés pour ces préparations sont sans conteste les coquillages comme les palourdes et les moules.

Leslie, quant à elle, considère ce plat comme celui de toutes les saisons… Tout simplement parce qu’il s’accommode pratiquement de tous les légumes qui se présentent à l’étal au fil de l’année : fenouils, poireaux, brocolis, chicons, épinards et bien d’autres en automne et en hiver, asperges, courgettes, aubergines, poivrons, tomates du printemps à l’été… Il suffit de consulter le calendrier des légumes de saison pour réinventer cette base à la sauce du moment !