Soupes froides apéritives pour un été vitaminé

Alors, avec Leslie, on s’est dit que le moment était venu d’explorer le monde des soupes froides, des légumes mixés pour accompagner un savoureux apéritif dînatoire en autant de verrines salées, sucrées-salées, et même en version dessert.

La plus célèbre des soupes froides, c’est certainement celle qu’on doit à l’Espagne : le fameux gaspacho que Leslie n’a pas manqué de réaliser en y ajoutant sa touche personnelle : elle l’a amélioré avec du fromage de chèvre et du basilic… Et elle se trouve sur son blog.

Une fois effectué le choix de vos produits de base et après avoir inventorié le contenu de votre armoire à épices, d’innombrables associations sont possibles, en fonction des fruits et légumes retenus. Il n’y a plus qu’à vous lancer pour étonner vos invités… Et les régaler.

A la base, il faut des légumes ou des fruits qui se laisseront mixer sans trop de difficulté, surtout si votre mixeur ne fait pas partie de la catégorie " pro " : il faut qu’ils soient prêts à donner du jus et que leur chair soit goûteuse. Pour la texture, en cas de morceaux irréductibles, on peut toujours passer les mixtures au chinois pour un résultat ultra-lisse.

Voici, pour débuter, quelques expériences à tenter… Elles ont le mérite d’avoir déjà été testées.

Carottes et agrumes

Pour réaliser une soupe glacée à base de carottes, celles-ci doivent être préalablement cuites, comme pour une soupe classique : avec de l’oignon émincé qu’on fait suer avant d'ajouter les carottes en rondelles et juste assez d’eau pour les couvrir. Une fois mixées, les carottes réduites en purée feront une super base pour diverses soupes froides. N’hésitez pas à lui ajouter lait de coco et jus de citron vert pour une version exotique rehaussée de coriandre ou d’une pointe de curry. Avec du jus d’orange et du cumin, elle sera plus douce. On peut aussi la relever avec un peu de gingembre râpé ou du piment.

Onctueuses courgettes

C’est un autre légume qui, pelé, cuit et réduit en purée, fera merveille comme base pour des recettes créatives. On peut donner du caractère à ces courgettes en leur ajoutant du coulis de tomates ou de la purée de poivrons rouges ou encore un bon pesto de basilic avant de compléter avec les épices et condiments qui s'harmonisent avec les ingrédients mélangés : du vinaigre balsamique pour souligner le goût de la tomate, un supplément d’huile d’olive ou de tapenade en plus des poivrons ou un trait de jus de citron pour sublimer le pesto.

Concombres doux ou piquants

Pelés et mixés, les concombres adorent le yaourt et la crème… Il suffit d’y ajouter un peu de jus de citron, du sel, du poivre et un filet d’huile d’olive et voilà une soupe express hyper rafraîchissante.

Pour une version plus musclée, on peut y adjoindre un oignon (jeune ou pas) émincé avant de mixer et de l’ail pressé ou râpé, en touche finale : ça décoiffe !

Avocat-melon : surprise assurée

Les avocats doivent être bien mûrs, juste à point, et le melon aussi… Petit conseil pour le look : mieux vaut choisir un melon à chair verte ou jaune. Cela pour éviter un mélange final à la couleur douteuse issue de la rencontre du vert et de l’orange.

On mixe la chair des avocats et du melon en quantité égale, on arrose d’un peu de jus de citron et on assaisonne de sel, de poivre et de curry.

Résultat doux et parfumé très surprenant : si vous ne dévoilez pas le secret de ce breuvage, les convives se perdront en supposition sur ce que vous y avez mis.

Rose bonbon

La soupe de betteraves et chèvre frais, c’est une des plus simples à réaliser : il faut des betteraves rouges cuites et un fromage de chèvre bien frais. On passe le tout au mixeur et il n’y a plus qu’à assaisonner (sel et poivre). Le résultat est d’un beau rose soutenu qu’on peut éclaircir en ajoutant du yaourt ou du lait.

Jusqu’au dessert…

Et si votre farandole de soupes froides vous laisse encore sur votre faim, continuez sur votre lancée en mixant des fruits : fraises crues, rhubarbe cuite, melon, pastèque et bien d’autres… En assaisonnement, ayez toujours un peu de jus de citron pour contrebalancer les saveurs trop sucrées, ou du miel pour adoucir ce qui est trop acide.

Garnitures au choix

Une fois en possession de votre arc-en-ciel de potages glacés, vous pourrez profiter de votre apéro sans stress. Et en plus, une fois en verrines, ces gorgées apéritives ne se contentent pas de proposer une palette de saveurs attrayantes… Elles ont aussi d’indéniables qualités décoratives.

Pour que le coup d’œil soit parfait, une fois vos soupes versées dans de petits récipients, n’hésitez pas à leur ajouter une touche finale alliant couleur et textures : herbes aromatiques pour le goût (persil, basilic, coriandre, ciboulette, aneth), fruits secs concassés ou biscuits émiettés pour le croquant, pincées d’épices pour accentuer les saveurs…

Il ne vous restera plus qu’à profiter d’un bon moment convivial sans passer tout votre temps en cuisine.