Soupe gratinée à l’oignon

L’oignon, c’est clairement une des bases de notre cuisine… Au point qu’on en trouve dans une foule de nos recettes, au départ d’un potage, d’une sauce, d’un plat dont il relève le goût et l’arôme. Mais comme ingrédient principal, il n’est pas si fréquemment au menu. Aujourd’hui, Leslie répare l’oubli et le sublime avec un bon morceau de fromage suisse.

Emmentaler AOP : l’original suisse au lait cru

“Seuls les trous ont la même saveur”… C’est ce qui se dit, en boutade, à propos de l’Emmental suisse.

C’est que l’Emmental suisse AOP ne se contente pas de n’être qu’un fromage. En réalité il a de multiples personnalités et autant de noms : “Urtyp” (avec ses 12 mois de maturation dont 7 dans une cave spéciale), “classique” avec son goût de noisette, “réserve” (un peu plus corsé) , “extra” au goût soutenu et à l’arôme intense, “affiné en grotte” (avec sa croûte foncée), “bio” au bon goût de lait bio, “gothelf” fabriqué dans des petites fromageries ou “couronné” qui réunit, en un seul produit estampillé d’une étiquette créée par un artiste, les deux traditions suisses que sont la lutte et l’art fromager… Chaque roue d’Emmentaler AOP a donc un goût unique, empreint des nuances issues de son terroir.

Autant de raisons de partir à leur découverte au fil des recettes de Leslie !