Saumon aux petits légumes

Un morceau de saumon juste cuit, mais pas trop, et des légumes qui lui servent de lit. Ce soir, Leslie vous propose un plat léger, placé sous le signe d'une cuisine santé. Régalez-vous !

Choisissez bien votre poisson

Quand il s'agit de cuisiner du saumon, c’est d’autant plus important que les stocks naturels de saumon de l'Atlantique sont dans un état particulièrement critique.

Actuellement, il faut savoir que ce qui est commercialisé est presque exclusivement du poisson d'élevage détenu dans de grands enclos en pleine mer, dans des estuaires ou dans des lacs. Ces saumons sont nourris de farine de poisson ou d'huile de poisson, et reçoivent divers antibiotiques et produits chimiques pour lutter contre les maladies et les parasites.

Le saumon sauvage porteur du label MSC est, lui, garanti en provenance de de pêcheries durables (Russie, Canada, Alaska), dont les méthodes respectent et protègent la ressource et l'écosystème.

Il existe cependant aussi des labels de gestion durable pour la pisciculture: la mention “ASC” signifie que l’Aquaculture Stewardship Council a surveillé l'utilisation d'antibiotiques et de produits chimiques et veillé à ce que la pisciculture n'ait pas de répercussions majeures sur l'environnement et sur les stocks de poissons sauvages.