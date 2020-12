Samosas au bleu d’Auvergne AOP, pruneaux et bacon fumé

3e rendez-vous du duo Leslie – Mallory en cuisine : aujourd’hui, ils s’attaquent à la confection des "samosas" et de leur pliage en triangle pour préparer une bouchée apéritive sucrée salée dont vous nous direz des nouvelles !

Dans la ronde des fromages AOP de France, le Bleu d’Auvergne ne fait pas pâle figure. Appartenant à la famille des fromages à “pâte persillée”, il se distingue du Roquefort par sa matière première : le lait de vache et non celui des brebis.

Affirmé et équilibré, on aime le Bleu d’Auvergne pour son goût parfumé, ses arômes de champignons sauvages, de crème et de sous-bois.

Fabriqué en Auvergne, en plein cœur du poumon vert du Massif Central, le Bleu d’Auvergne tient aussi son caractère du territoire volcanique sur lequel il est fabriqué auquel s’ajoute, bien entendu, le savoir-faire ancestral transmis de génération en génération depuis plus de 150 ans.

AOP : gage de qualité

L’Appellation d’Origine Protégée, ou AOP, est un signe d’identification européen. Ce label vise à protéger un produit défini par son aire de production (terroir), son histoire et le savoir-faire nécessaire à sa réalisation (élevage, fabrication…). De ce fait, il est soumis à des contrôles rigoureux. Les caractéristiques des produits ainsi protégés sont essentiellement liées au terroir.