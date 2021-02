Salade tiède de pommes de terre et chou rouge

Facile à faire et étonnante : cette salade tiède qui allie le moelleux des pommes de terre et le croquant du chou rouge pourrait bien changer votre regard sur ce légume bien de saison. La vinaigrette change la donne et en fait voir de toutes les couleurs à votre chou.

Le chou rouge est une plante saisonnière. Semé au printemps, il est récolté à l’automne et se conserve plus longtemps que les autres variétés de chou… Il est donc présent sur les étals une bonne partie de l’année.

Chez nous, une des façons traditionnelles de le préparer est de le cuire avec des pommes. Il devient alors un accompagnement aux notes franchement sucrées. Mais il se prête également très bien aux préparations salées : cuit, mi-cuit ou complètement cru pour des salades pleines de couleur.

Et d’ailleurs, en parlant de couleur, savez-vous que le chou rouge permet de réaliser des expériences amusantes ? Si les enfants sont de passage en cuisine quand vous le préparez, c’est peut-être l’occasion de leur montrer ce que ce légume a d’étonnant.

Petits chimistes

Pour le démontrer, il suffit de plonger quelques feuilles de votre chou dans de l’eau chaude pour récolter un jus de couleur violette.

Versez ce jus dans 4 verres. N’ajoutez rien dans le premier verre, mais versez un peu de vinaigre blanc dans le 2e, un peu de bicarbonate de soude (ou de levure chimique) dans le 3e et un peu de lessive en poudre dans le 4e… Et admirez la palette de couleurs que vous obtiendrez : du violet au vert en passant par le rouge et le bleu.

Des différences de couleur qui permettent de visualiser les différences d’acidité des liquides obtenus… Sans les goûter !