Salade tiède de lentilles et Cotechino Modena IGP

Ce soir, on réveillonne ! Même si c’est en petit comité. Pour leur 4e et dernier rendez-vous dans la cuisine de "Qu’est-ce qu’on mange ce soir ?", Mallory et Leslie ont opté pour un plat traditionnel du Nouvel An italien : des lentilles accompagnées d’une pièce charcutière typique. Et il paraît que ça porte bonheur…

Qu’est-ce donc que le Cotechino Modena IGP ?

Avec un goût délicat mais affirmé, c’est la charcuterie que bon nombre d’Italiens choisissent comme mets de choix pour les fêtes de fin d’année. Accompagnée de lentilles, la tradition veut qu’il soit dégusté, après minuit, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. C’est dans ces circonstances que sa consommation serait porteuse de chance et d’abondance pour l’année à venir.

Cela n’empêche pas de le mettre au menu à d’autres moments de l’année. Sa teneur calorique équilibrée, son goût et sa polyvalence en font un ingrédient de choix pour relever les plats simples mais originaux.

Cette spécialité gastronomique a vu le jour il y a 5 siècles dans le nord de l’Italie, en particulier dans la région de Modena en Emilie-Romagne.

Les Cotechini Modena sont nantis de la prestigieuse certification européenne de l’Indication Géographique Protégée (IGP), qui garantit à la fois un lien avec un territoire et le respect d’une recette traditionnelle.