Salade de poulet, lardons, poires et Fourme D’Ambert

Le mariage des fromages à pâte persillée (les fromages bleus) et des poires fait partie des associations incontournables de la cuisine. Dans cette recette, Leslie en tire parti pour composer une salade bien complète.

Une occasion de s’intéresser à un produit aux racines bien ancrées dans son terroir.

La fourme d’Ambert AOP provient de la région Auvergne (mais également du département de la Loire). Elle doit son nom à son origine, dans les environs d’Ambert dans le département du Puy-de-Dôme.

Le mot “fourme”, lui, vient tout simplement du latin “forma”, à l’origine du mot “fromage”

Ce fromage bénéficie d’une appellation d’origine contrôlée (AOC) depuis 1972 et d’une protection européenne AOP (appellation d’origine protégée), depuis 2006. Fabriqué à base de lait de vache, il présente une pâte persillée, non cuite et non pressée, à croûte sèche et fleurie, se présentant sous la forme d’un cylindre.

C’est sans doute l’un des plus anciens fromages de France : une légende veut que la fourme se préparait au temps des puissants Arvernes, avant la conquête de la Gaule par César mais ses premières traces avérées remontent aux environs du VIIIe siècle où il était utilisé pour payer l’impôt dû au seigneur. Comme d’autres fromages, la fourme d’Ambert a fait office de monnaie d’échange au XVIIIe siècle : dans ce cas, c’était pour la location des jasseries, des fermes servant d’habitation temporaire et d’étable en période estivale.