Salade d’hiver aux agrumes et Mozzarella

Prosciutto crudo, c’est est le terme employé pour désigner le jambon cru de porc, originaire d’Italie.

Couramment associé aux régions du centre et du nord de l’Italie, le jambon cru est une salaison naturellement séchée. Il en existe plusieurs variétés, le plus réputé étant sans doute le jambon de Parme, mais tous sont obtenus à partir de cuisses fraîches de porcs. La couleur de la tranche varie du rouge vif au blanc rosé avec une faible présence de graisse intramusculaire. Le goût est délicat et la texture moelleuse.

Gage de qualité, plusieurs de ces productions régionales de jambons italiens sont protégées par des labels de qualité européens Denominazione di origine protetta (DOP), ou Indicazione geografica protetta (IGP). Le San Daniele DOP en fait partie et est exclusivement affiné à San Daniele del Friuli (nord-est de l’Italie).

Ses fines tranches rosées développent un goût suave avec des notes de châtaignes et de sous-bois. Son séchage plus rapide que le jambon de Parme (14 à 24 mois contre 12 à 36 mois pour le Parme) au contact des vents froids des Alpes et des brises chaudes de l’Adriatique en font un produit plus sec et au goût plus prononcé que son concurrent.