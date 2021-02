Salade aux lardons, pommes, Emmental et moutarde à l'ancienne

Un classique des brasseries ! La frisée aux lardons fait partie des incontournables. Dans la recette d’aujourd’hui, Leslie garde la base mais change la salade et accommode les lardons dans une version fruitée qui va vous changer de l’ordinaire.

L’ingrédient que l’on n’attendait pas dans cette assiette de salade aux lardons, c’est la pomme, le fruit le plus consommé chez nous et qui est parfaitement de saison en hiver.

Saviez-vous que même si on rencontre toujours les mêmes variétés de ces fruits charnus sur les étals, il existe plus de 1500 types de pommes différents en Wallonie ?

Au sein du Centre de Recherches Agronomiques de Wallonie (CRA-W), fondé en 1975, le Département Sciences du Vivant et son unité Amélioration des Espèces et Biodiversité travaille à la sauvegarde et à la valorisation des anciennes variétés fruitières de nos terroirs, parmi lesquelles les pommiers ont une place particulière.

Si vous avez un vieux pommier dans votre jardin, un outil développé par ce centre de recherches pourrait vous être bien utile pour identifier la variété de vos pommes. Le module accessible à tous prend en compte les 120 variétés de pommes les plus communément rencontrées en Wallonie et dans le Nord-Pas de Calais, qu’il s’agisse de variétés anciennes ou de variétés modernes vendues dans les jardineries et retrouvées dans les jardins, pâtures et vergers des deux régions.

Pour les identifier, les critères d’observation du fruit sont nombreux et vous découvrirez qu’une pomme peut être côtelée, que son œil, profond ou non, peut être plus ou moins ouvert, que la couleur de sa joue peut aussi aider à révéler son identité, tout comme son arôme, son acidité ou son caractère juteux… De quoi jouer les Sherlock Holmes au verger. A vos loupes !