Riz cantonais

Recette parfaite s’il reste quelques légumes, un peu de jambon ou des lardons dans le frigo : ce riz sauté agrémenté de plein de saveurs est une vraie idée antigaspi et idéale pour rester au chaud quand on n’a pas envie de faire des courses. Leslie vous en détaille les étapes.

Le riz fait partie de nos habitudes alimentaires… Selon certaines sources, un Français en consomme en moyenne 2 kg par an, alors qu’en Asie, on atteindrait les 200 kg par habitant et par an. Dans certains pays, en effet, le riz est présent dans pratiquement tous les plats préparés, ce qui en fait un ingrédient indispensable de l’alimentation.

Cela étant dit, il existe dans le monde entre 7000 et 10.000 variétés de riz que l’on peut regrouper selon leurs formes : le riz long grain, le riz à grain moyen et le riz à grain court.

Bon à savoir : quelques riz parmi tant d’autres et leur usage

Le riz tendre à grains ronds est collant car il contient beaucoup d’amidon ; il est idéal pour les potages et les desserts.

Le riz dur à grains longs est parfait pour la cuisson à l’eau ou à la vapeur. Il est souvent étuvé ou précuit et ses grains se détachent bien.

Le riz brun ou complet : à peine décortiqué, il conserve la plus grande partie de ses vitamines, mais sa cuisson est beaucoup plus longue.

Le riz Surinam provient de Guyane est de très bonne qualité. Ses grains sont très longs et très fins.

Le riz Basmati est un riz indien à grains longs, il convient à toutes les préparations à base de curry et au biryani (le riz sauté à l’indienne). On le trouve aussi sous forme de riz complet.

Le riz parfumé du Vietnam ou de Thaïlande, est apprécié pour la finesse de son goût et pour ses grains longs qui s’adaptent idéalement à la cuisine du sud-est asiatique.

Le riz gluant, très riche en amidon, est une des variétés de riz cuit à la vapeur dans de petits paniers d’osier.

Le riz sauvage est une graminée d’origine indienne. Ses grains longs et noirs ont un goût typique et savoureux. Cher, il est souvent vendu en mélange avec du riz blanc étuvé .

Faites votre choix en connaissance de cause !