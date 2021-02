Risotto au butternut

Éplucher les oignons et l’échalote et les émincer. Réserver séparément.

Dans une poêle à bords hauts et à fond épais (elle servira aussi pour le risotto), mettre un filet d’huile d’olive et faire revenir ⅔ des oignons et les dés de courge. Ajouter un peu de romarin puis mouiller à hauteur avec de l’eau, saler légèrement et laisser cuire jusqu’à ce que la courge soit fondante. Mixer pour obtenir une purée liquide, mais pas trop. Réserver.