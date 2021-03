Rigatoni aux tomates et mascarpone, épinards et lardons

C’est le mascarpone… Qui transforme ce plat en gourmandise !

On a souvent tendance à penser qu’il ne se sent bien que dans les desserts, voire qu’il est réservé au tiramisu… Parce qu’il en est l’ingrédient principal. Mais pas du tout !

Ce produit s’adapte particulièrement bien aux préparations salées.

En fait, le mascarpone, c’est quoi ?

Il s’agit d’un fromage italien à pâte fraîche, fabriqué à base de crème. C’est donc un fromage crémeux et gras qui est rarement consommé tel quel. Pour le fabriquer, la crème est chauffée entre 90 et 100 °C. Puis, on ajoute du citron ou du vinaigre pour obtenir un fromage caillé. Ensuite, le caillage est égoutté puis mis en pot.

À l’origine, le mascarpone est fabriqué à partir du lait de bufflonne, mais on trouve désormais de plus en plus de mascarpone au lait de vache.

Si vous souhaitez le consommer cru, mieux vaut trouver un mascarpone traditionnel au lait de bufflonne, ou artisanal. En effet, le fromage aura alors plus de saveurs et de caractère. Un mascarpone de qualité doit avoir un aspect bien mou et dense, comparable à celui d’une crème très épaisse. Sa couleur doit être beige ivoire et son goût ne doit pas être trop acide.