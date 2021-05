Rigatoni, asperges vertes, tomates cerises et Parme

Le meilleur moment pour consommer des asperges, c’est le printemps. Pour s’assurer de leur fraîcheur, il faut les choisir cassantes et certainement pas molles, leur peau doit être parfaitement lisse, sans taches ni lignes et les bourgeons de la pointe doivent être bien serrés.

Essentiellement composées d’eau, les asperges gagnent à être consommées très vite après la cueillette.

En plus d’être délicieuses, les asperges ont également de nombreuses vertus.

L’asperge est la tige principale d’une plante appelée Aspargus Officinalis, qui peut mesurer jusqu’à un mètre et demi de hauteur.

Un peu d’histoire…

L’asperge verte est originaire de la région de la Mer Méditerranée. Dans l’Egypte ancienne et en Grèce, elle était utilisée comme nourriture et comme offrande aux dieux. Ce sont les Romains qui ont popularisé cette plante en raison de ses propriétés médicinales et l’ont introduite dans toute l’Europe.

Avec le déclin de l’Empire romain, la consommation de ce légume a nettement diminué. Cependant, au 12e siècle, elles sont réapparues pour acquérir une grande renommée grâce à leurs qualités gastronomiques. Puis au 17e siècle, les asperges sont devenues l’un des aliments les plus consommés par la bourgeoisie et les classes supérieures de la société.

Jusqu’au 19e siècle , le seul type d’asperges connu était la verte. Cependant, grâce à un changement dans le mode de culture (sous la terre), la variété blanche a émergé. La différence est liée au degré de contact de la plante avec le soleil et à la faculté qui est laissée au végétal de faire sa photosynthèse et de prendre cette couleur verte.