Réserves et beaux restes : tuyaux pour des denrées qui durent

Avec Leslie, on a donc décidé de se lancer sur la piste de quelques trucs et bonnes idées pour maintenir nos plats et mets préférés en bonne forme.

Rien de plus simple ! Il suffit d’ouvrir le frigo et d’y choisir de quoi composer son assiette du jour. Encore faut-il que ce qui s’y trouve y ait été correctement stocké… Car qui n’a jamais déchanté en retrouvant la jolie salade de la veille toute flétrie, les carottes ramollies, les radis fatigués et les bottes d’herbes beaucoup moins fraîches qu’espéré.

On nous annonce enfin du beau temps, quelques rayons de soleil, des températures en hausse… Il n’en faut pas plus pour nous donner envie d’assiettes rafraîchissantes, de plats débordants de fruits et légumes de saison et de salades croquantes.

Très ancien, un autre procédé revient sur le devant de la scène, celui de la lacto-fermentation. Très facile à mettre en œuvre (il faut de l’eau, du sel et un bocal adapté), elle présente une foule d’avantages : les aliments gardent toutes leurs propriétés et, mieux encore, leurs qualités nutritives sont améliorées, ils sont plus digestes, ils ont une plus haute teneur en vitamines et sont excellents pour la flore intestinale.

On sait que la plupart des fruits et légumes se conserveront plus longtemps s’ils sont placés au réfrigérateur, dans leur contenant d’origine. Mais certains produits préfèrent rester à température ambiante pour mûrir tranquillement. On pourra ensuite les placer au réfrigérateur pour prolonger leur vie. C’est le cas des avocats, mangues, kiwis, abricots, prunes, melons, nectarines et même les bananes.

© Tous droits réservés

Il existe des gestes simples pour maintenir les légumes en pleine forme : envelopper brocolis et céleri dans une feuille de papier humide, couper les fanes et feuilles des légumes-racines (comme les carottes, les betteraves, ou les radis) avant de les mettre au réfrigérateur car en séchant, fanes et feuilles peuvent accélérer la déshydratation et le pourrissement des légumes, ajouter un filet de jus de citron sur les fruits et légumes coupés pour retarder leur brunissement…

Pour les salades lavées, on peut tout simplement placer avec une feuille de papier absorbant dans leur contenant va permettre de limiter l’humidité et ralentir le pourrissement. Et surtout, si vous avez préparé de belles feuilles de salade bien colorées et croquantes pour les déguster au prochain repas, pas de précipitation : n’y mettez la vinaigrette qu’en dernière minute. Car si elle s’impose pour le goût, l’eau et d’huile qu’elle contient sont les ennemis jurés de la couleur des feuilles fraîches : ces deux ingrédients ont le défaut de s’introduire dans les fissures de la couche cireuse qui recouvre les végétaux et d’en chasser l’air… Flétrissement et perte de couleur en sont les conséquences.

Et les herbes ? On peut aussi prolonger leur vie de plusieurs semaines, avec de simples astuces. Pour les plus fragiles (persil, aneth, coriandre, menthe, estragon, basilic), après avoir recoupé la base des tiges, l’idéal est de les mettre dans un bocal avec un fond d’eau et de fermer le récipient ou, si elles sont trop grandes, de le placer dans un sachet zippé avant de le mettre au frigo.

Quant aux aromates plus robustes (romarin, origan, thym, sauge ou ciboulette), une fois lavées et débarrassées des parties séchées ou abîmées, il suffit de les enrouler dans une feuille de papier absorbant légèrement humide et de les placer au frigo dans un sachet zippé.