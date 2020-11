Qu'est-ce qu'on mange la semaine prochaine ? Voici votre liste de courses !

5 nouvelles idées de repas se profilent pour la semaine prochaine ! Leslie vous dévoile ses choix et sa liste de courses qui vous permettra de cuisiner avec elle du 16 au 20 novembre. Bon week-end et bonnes courses !

Et n'oubliez pas : chaque fois que vous le pouvez, privilégiez les produits locaux et de saison et les petits commerces près de chez vous.