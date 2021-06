Qu’est-ce qu’on mange ce soir au diapason de sa communauté : paroles d’internautes

Depuis octobre dernier, Qu’est-ce qu’on mange ce soir assure son rendez-vous quotidien avec vous, téléspectateurs et internautes qui vous demandez quoi mettre sur la table familiale, jour après jour. Pour répondre à cette question cruciale, Leslie vous a proposé sa cuisine sans chichis et sans tabou : en quelques minutes, elle vous montre les gestes qui peuvent sauver vos repas quotidiens avec des produits sains et de saison, des associations parfois surprenantes, mais surtout de quoi se faire plaisir sans passer des heures en cuisine et sans se refuser quelques gourmandises. A l’approche de l’été, à l’heure où l’émission va faire une pause pour mieux revenir avec de nouvelles idées à la rentrée, on a voulu remonter le fil du temps pour relire la petite histoire de l’émission telle que vous, fidèles de l’émission ou visiteurs occasionnels, l’avez écrite avec nous.

Entrée prometteuse

© MARTIN GODFROID Tout a commencé le 16 octobre 2020 lorsqu’est apparue la liste de courses… Elle a immédiatement été saluée par les premiers followers : " Magnifique initiative ", " Bravo pour votre superbe émission… On partage on partage ". Vos premiers commentaires nous ont fait chaud au cœur. Après les premières recettes diffusées, vous avez donné le ton avec des réactions nombreuses et encourageantes : " Merci pour l’émission ", " Merci pour vos idées… ", " Recettes testées et approuvées ! ", " Je viens de voir à la télé, et hop abonnée !!! Ça semblait trop bon, et ce sera au menu !!! " nous assurait une déjà fidèle. Et une autre : " Merci pour cette recette ! Ce sera prévu dans mon menu de la semaine prochaine ". Et aussi plein de petits mots gentils pour Leslie et ses menus : " De bonnes idées ! J’adore ! ", " Leslie a la pêche ! J’adore. ", " Je vous trouve magique, chaque soir vous nous donnez envie d’essayer vos recettes. " Çà et là, on a aussi trouvé, sur notre page, des conversations entre amis, la recette qu’on se propose de préparer quand on pourra se revoir. Au fil des mois, les réseaux sociaux ont été ponctués de vos " miam ! ", " mmmh… " et autres " trop bon ! ". Vous écrivez aussi : " J’adore votre émission. J’enregistre tout et je m’amuse ", " C’est un plaisir de voir une émission animée par une agréable personne souriante ", " Merci pour votre belle énergie. Ça met du soleil dans ma cuisine ". Et aussi : " Merci pour tes explications claires et concises. Top ! " On pourrait en citer des centaines, mais on a gardé celle-ci qui en résume beaucoup d’autres : " Petit message pour vous dire que votre émission est super ! Vos recettes sont alléchantes, rapides et accessibles et vous êtes absolument charmante… "

Critiques et conseils aux fourneaux

On ne va pas se mentir… Certains d’entre vous ont exprimé des doutes ou des critiques auxquels, Leslie s’est efforcée de répondre. Comme le jour où elle a utilisé un sac plastique pour une marinade, ce qu’une téléspectatrice n’a pas manqué de lui reprocher, au nom de la protection de l’environnement. Alors, notre cheffe a expliqué : " Il n’y a pas d’autre solution pour les marinades sous vide et je peux vous dire que je tiens plus qu’1 an avec un sac (si toutefois il est de bonne qualité) ". Il ne vous a pas fallu longtemps pour constater que Leslie a ses dadas : goût et gourmandise vont parfois (et même souvent) de pair dans ses casseroles… Et la crème fait bon ménage avec les petits plats chéris de notre Leslie en cuisine. Il y a ceux qui la taquinent, font mine de s’inquiéter quand une recette n’intègre pas cet élément fétiche. Et d’autres qui questionnent ou désapprouvent : " Pourquoi toujours mettre de la crème ? ", " Vous ajoutez de la crème fraîche dans toutes vos recettes… Je trouve vos recettes trop riches. " Là aussi, la maîtresse des fourneaux s’explique sans faux-fuyant : " Mes recettes ne contiennent pas toujours de la crème, on trouve une balance saine chaque semaine entre gourmandise et bonne santé ". Mais elle défend cet ingrédient qu’elle affectionne particulièrement : " La crème apporte de la rondeur… Mes recettes peuvent bien sûr être adaptées si vous souhaitez faire sans ".

Papotages en cuisine

Il y a aussi des jours où la page de l’émission se transforme en arrière-cuisine où on échange des idées et des conseils. A propos des chicons au gratin, par exemple : " 2 petites fautes, il faut retirer l’amertume du chicon et mettre un sucre à la cuisson de ceux-ci ;) et pour finir pour terminer avec l’emmental en surface moi j’ajoute de la chapelure pour une belle croûte dorée et craquante et j’accompagne avec des frites… ". Autre suggestion : " Et pour ceux qui n’aiment pas les chicons, je mets un blanc de poireau cuit à la vapeur. " On a aussi pu découvrir, au fil de vos avis, que certaines expériences n’ont pas été couronnées de succès : " Suis déçu, la sauce a tourné. Trop de citron ? Pas le bon vin ? Trop cuit ? Je ressayerai plus tard ". Et Covid et confinement obligent, les programmes télé perturbés par les Comités de concertation vous ont parfois fait regretter la disparition des quelques minutes en cuisine avec Leslie : " J’espère que nous verrons cette recette si votre émission n’est pas chamboulée par les infos… " – " J’ai hâte de voir ça ; j’espère que les ministres ne vont pas trop chambouler le programme. "

Sur www.rtbf.be quand vous voulez !

Parmi les questions posées sur les réseaux sociaux, en voici une qui est revenue à plusieurs reprises : où trouver les recettes écrites ? La réponse est toute simple : sur ce site, en cliquant sur la page de l’émission " Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? " Pour cet été, Leslie va faire une pause en télé… Mais restera bien présente sur les réseaux sociaux et vous pourrez revoir les vidéos sur Auvio, quand vous le désirez.