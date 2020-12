Purée aux crevettes grises et poireaux

Une assiette bien belge, ce soir, à partager en famille : une riche purée garnie de ces succulents petits crustacés. La patate wallonne va rencontrer les crevettes de la mer du Nord dans la cuisine de Leslie et le beurre va s’inviter à la fête pour le meilleur des mariages.

Bien choisir

Un ingrédient de luxe, la crevette grise ?

La critique est fréquente… Et reflète une certaine réalité, surtout si on choisit d’acheter les crevettes toutes décortiquées. Mais dans ce cas, on opte aussi un produit dont la transformation s’est probablement faite au détriment de la planète. Pour ce produit pêché en mer du Nord, les opérations d’épluchage manuel sont souvent confiées à des régions du monde où la main-d’œuvre est meilleur marché que chez nous. Le Maroc entre autres… Et ça suppose que la marchandise effectue le voyage aller-retour.

Pour réaliser ce plat, choisissez donc des crevettes entières chez votre poissonnier. Là, le prix devient franchement abordable. Il faudra évidemment prévoir un peu de temps pour les débarrasser de leur carapace !

Mais le temps ne sera pas perdu : têtes et carcasses pourront aussi servir pour réaliser un délicieux jus à utiliser dans une autre préparation. Un concentré de goût !