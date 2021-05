Poulet bardé de lard, sauce ravigote et grenailles

Mettre les pommes de terre à cuire en chemise dans une casserole d’eau bouillante, après les avoir bien lavées et brossées si nécessaire.

Concasser les cornichons et les câpres.

Préparer la sauce ravigote dans un cul-de-poule : déposer la moutarde à l’ancienne, ajouter l’huile en filet en fouettant, comme une vinaigrette. Ajouter le vinaigre de vin et assaisonner de sel et de poivre du moulin.

Ajouter ensuite les herbes ciselées, les échalotes émincées et les câpres et cornichons concassés. Rectifier l’assaisonnement et mélanger.