Poulet au curry rouge

Oubliez ça bien vite ! Le plat que vous propose Leslie aujourd’hui est tout en saveurs et légèreté.

Annoncer un poulet au curry, c’est réveiller chez certains le souvenir pas toujours très engageant d’un plat de cantine à la couleur jaune vif et à la sauce bien épaisse et figée qui venait ajouter à la lourdeur d’un riz trop cuit.

Et pour la douceur et l’onctuosité, c’est la coco qui vient en renfort des épices.

On peut trouver de l’eau, du lait ou de la crème de coco, mais aussi de l’huile ou du sucre.

Ingrédient incontournable dans la gastronomie asiatique, la crème de coco séduit aussi les palais occidentaux. Très tendance, elle commence à faire partie des basiques de nos placards.

Crème ou lait ?

La crème de coco est obtenue à partir de chair de noix de coco pressée. Elle est fabriquée selon le même processus que le lait de coco, à la différence près que l’on y ajoute moins d’eau. Le résultat : une texture plus épaisse pour la crème de coco !

Comme il n’existe pas de réglementation stricte définissant sa composition, le pourcentage d’extrait de coco peut varier d’une marque à l’autre (en général, il avoisine les 90%). La plupart des produits contiennent aussi un peu de gomme de guar ou des carraghénanes, des épaississants, qui permettent de leur donner plus de densité.

La crème de coco s’utilise de la même façon qu’une crème fraîche traditionnelle. Elle apporte de la densité en termes de texture et de saveur, mais peut être rapidement écœurante si elle est mal dosée. Mieux vaut donc avoir la main légère ou la couper avec un autre ingrédient plus neutre (bouillon, lait…) pour garder l’équilibre des saveurs.

Le lait et la crème de coco peuvent remplacer leurs équivalents d’origine animale dans toutes les préparations : sur les céréales du matin, dans les crêpes, gaufres, muffins, gâteaux, soufflés, boissons frappées, sauces, etc.

Et bien entendu, on peut y faire cuire des légumes et des pâtes ou y pocher un poisson.