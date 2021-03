Poulet à la sauce d’huître et oignons

Prévoir du riz déjà cuit est une chose, réussir la cuisson au préalable en est une autre. Il existe bien entendu des astuces pour se faciliter la vie. Les sachets de cuisson sont une solution. Mais pour ceux qui veulent éviter, par exemple, d’utiliser des éléments en plastique jetable, la meilleure solution consiste à revenir aux bonnes vieilles méthodes traditionnelles.

Et en matière de cuisson du riz, il en existe une infaillible mais qui demande un peu de patience. Choisissez un riz Basmati qu’il faudra rincer au préalable en le trempant dans l’eau froide avant de l’égoutter. Répéter l’opération 2 ou 3 fois.

Dans une casserole à base large, mettre le riz et verser de l’eau froide jusqu’à environ 1 cm au-dessus du riz. Saler, couvrir et amener à ébullition.

Ensuite, à feu doux et toujours à couvert, laisser cuire jusqu’à ce que l’eau qui se trouvait au-dessus du riz soit évaporée. Ensuite, maintenir la casserole bien fermée et l’oublier pendant 20 minutes hors du feu. C’est le temps minimum qu’il faudra au riz pour gonfler, s’alléger et donner un résultat idéal.