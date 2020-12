Potage de potimarron, raisins et châtaignes grillées

C’est le jour de la soupe ! Et on va explorer une autre recette pour mettre les courges dans les assiettes : pour celle-ci, Leslie a eu envie de tester l’association du potimarron avec les raisins frais… Vous nous en direz des nouvelles !

Ne pas confondre !

Même si on associe volontiers le châtaignier à certaines régions d’Europe méridionale où il s’épanouit volontiers, on peut aussi en trouver chez nous… Il est donc possible de récolter des châtaignes en Wallonie, au début de l’automne, à la faveur d’une promenade en forêt ou dans certains parcs et jardins.

Mais attention : il ne faut pas confondre la châtaigne, comestible, et le marron, totalement interdit dans l’assiette, car toxique.

Le plus simple, pour éviter de se tromper, c’est d’observer leur forme, et celle de la "capsule" qui les renferme : celle des châtaignes, appelée "bogue", est brune, hérissée de nombreux et longs piquants, et contient 2 à 3 châtaignes à la fois, plutôt petites, aplaties et triangulaires ; celle des marrons d’Inde est épaisse, verte, pourvue de petits pics espacés et courts, et contient généralement un seul marron, plus gros et arrondi.