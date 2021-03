Potage de chicons et crevettes grises

Cru, en salade ou braisé, éventuellement roulé dans des tranches de jambon, le chicon est l’un des ingrédients traditionnels de nos régions.

Apprécié pour sa fraîcheur et sa petite pointe d’amertume, pourquoi ne pas l’essayer en potage ? C’est certainement la recette idéale pour adoucir sa saveur et oser d’autres associations. Car le chicon se marie particulièrement bien avec les poissons et les fruits de mer.

Et ce qui ne gâche rien, le chicon s’avère être un légume particulièrement sain. Hypocalorique, il est riche en vitamines et en minéraux et sa teneur élevée en potassium lui confère des propriétés diurétiques. Très digeste, il est idéal – cuit à l’eau – en cas de problèmes gastriques.

D’un point de vue nutritionnel, les chicons cultivés en pleine terre et ceux issus de la culture en serre ont les mêmes atouts.

Par contre, sur le plan gustatif, les chicons de pleine terre plus doux et plus fruités sont nettement plus intéressants que ceux cultivés en hydroponie (élevés dans l’eau additionnée de nutriments). Et chez nous, le chicon bruxellois de pleine terre est un des rares produits qui bénéficie d’une Indication Géographique Protégée, une bonne raison supplémentaire pour ne pas le bouder.