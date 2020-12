Potage aux champignons et topinambours

Dernier rendez-vous culinaire avant de céder la place, pour quelques jours, à Viva for Life… Pour ce retour du potage dans vos assiettes, Leslie a choisi une association d’ingrédients plutôt inhabituelle. Champignons et topinambours promettent un résultat ultra-parfumé ! Osez cette soupe et régalez-vous !

Oublié après guerre

Populaire en Europe, il y a quelques centaines d’années, le topinambour est originaire d’Amérique du Nord (États-Unis et Canada), où il était cultivé par des tribus amérindiennes bien avant l’arrivée des Européens.

Supplanté par la pomme de terre à la fin du 18e siècle, il a, par la force des choses, été très consommé durant la Seconde Guerre mondiale. Durant cette période, de nombreuses denrées alimentaires ont fait l’objet de réquisitions par l’autorité allemande. Mais pas le rutabaga, ni le topinambour. Et cela parce que les responsables du Reich en avaient eux-mêmes un mauvais souvenir issu de la Première Guerre mondiale et des années qui suivirent et qui furent marquées par une quasi-famine pour les populations allemandes et autrichiennes qui n’ont survécu qu’en mangeant topinambours et autres racines à tous les repas.

Le topinambour a pâti de cette image de légume des temps de guerre et a quasi disparu de nos cuisines pendant des décennies.

Légume retrouvé

Aujourd’hui, le topinambour connaît un regain d’intérêt dans le cadre de l’engouement pour les légumes oubliés. Il est notamment réhabilité par des chefs de cuisine et sur les marchés où il est vendu parfois sous l’appellation d’artichaut de Jérusalem.

Et c’est tout bénéfice pour les consommateurs : cru comme cuit, il contribue à une bonne santé intestinale. Il se cuisine comme une pomme de terre et a une saveur intéressante, proche de celle de l’artichaut.