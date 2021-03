Potage au cresson, chèvre et toast au bacon

Et sur les traces de Leslie, quand vous l’aurez agrémenté de miettes de fromage de chèvre et de son toast croustillant au bacon, il y a des chances pour que vous vidiez la casserole.

Pour cette recette, c’est bien le cresson de fontaine qu’il faut utiliser. Il se présente en tiges fines d’une vingtaine de centimètres, parsemées de petites feuilles rondes d’un vert foncé brillant. Il est toujours vendu en botte.

Côté goût, les feuilles ont des notes poivrées, corsées, voire piquantes et rafraîchissantes.

On peut l’utiliser dans les salades et dans les soupes.

Comme le chou, le cresson appartient à la famille des crucifères, dont les fleurs possèdent des pétales disposés en forme de croix.

Comme son nom l’indique, cette plante a besoin d’eau pour s’épanouir. Semi-aquatique, elle est cultivée dans des fossés immergés nécessitant une eau absolument claire, exempte de produits chimiques. La racine est en permanence immergée dans 10 cm d’eau. La récolte se fait de septembre à mai.

On le cultive en Wallonie où subsistent quelques “cressiculteurs”, mais le nombre de ces agriculteurs passionnés a plutôt tendance à se réduire. Il faut dire que cette production est assez pénible puisqu’elle oblige ceux qui la pratiquent à travailler les pieds et les mains dans l’eau, par toutes les saisons et tous les temps.