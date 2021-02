Porc sauté à l’ananas et riz blanc

Une recette qui a un petit goût de vacances exotiques. Leslie propose aujourd’hui un brin d’évasion avec ce plat harmonieusement sucré salé servi au creux de son ananas.

Comme d’autres fruits exotiques, l’ananas est présent sur les étals européens tout au long de l’année, grâce à l’importation. Mais c’est de décembre à mars qu’il est vraiment au cœur de sa saison et qu’on peut donc trouver les meilleurs fruits.

Les origines de l’ananas

Les premiers écrits européens sur l’ananas remontent à 1493, lorsque Christophe Colomb le déguste pour la première fois en Guadeloupe. Deux siècles plus tard, ce sont les Hollandais qui commencèrent à le cultiver sous serres, pour le consommer confit. En France, ce fruit était si apprécié par l’aristocratie, que Louis XIV en fit planter pour faire plaisir à sa maîtresse ! Ce n’est finalement qu’au XXe siècle que l’ananas fut largement cultivé aux États-Unis et que sa consommation se démocratisa.

La France est le 1er producteur européen d’ananas, suivi par le Portugal.

Pour bien choisir un ananas, il ne faut pas se fier à la couleur car certaines variétés ont un aspect vert, même si leur chair est bien mûre. Il faut soupeser l’ananas. Il doit être lourd et rester ferme lorsque vous le tâtez. Les feuilles doivent être vertes, et si elles se détachent lorsqu’on tire dessus, c’est qu’il est temps de manger. Si vous vous demandez ce que veut dire la mention "ananas avion" sur certains étals, c’est tout simplement que les fruits ont été récoltés à maturité et envoyés par avion pour être rapidement mis en vente. Plus chers, ils sont aussi bien meilleurs.