Pomme de terre farcie, truite saumonée fumée et chou Romanesco

Elle remplace à merveille le saumon fumé et on en élève en Wallonie ! Voilà deux bonnes raisons de choisir de belles tranches de truite saumonée pour réaliser cette recette réalisée à 100% avec des produits locaux.

Des pommes de terre, au poisson, en passant par la crème et le chou, tous les produits qui composent cette recette peuvent être choisis pour privilégier les producteurs locaux.

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le chou romanesco est une variété de chou-fleur originaire d’Italie et plus précisément de Rome… D’où son nom. Il est aussi appelé “brocoli à pomme”.

Mais ce qui fait sa spécificité, c’est son apparence fascinante qui en a notamment fait un objet d’observation mathématique. Le chou romanesco fait en effet partie des “fractales naturelles”, comme les flocons de neige ou certaines fougères. Une fractale est un objet composé d’une succession d’éléments identiques, le tout étant semblable à chacune de ses parties.

Et cela n’enlève rien à ses qualités nutritionnelles : il contient des vitamines, des antioxydants, des minéraux et des fibres, tout en étant peu calorique. Autant de bonnes raisons de l’inscrire au menu de la semaine, d’autant qu’il est aussi cultivé chez nous et que, dans l’assiette, il sera aussi apprécié pour son côté esthétique et sa belle couleur vert tendre.